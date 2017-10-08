الرياشي: اي سلسلة من دون ضرائب يعني انهيار مالي في لبنان

اشار وزير الاعلام ​ملحم الرياشي​ الى ان وزير الاتصالات ​جمال الجراح​ اعتبر في جلسة الحكومة الاخيرة ان هناك داعي العجلة لاقرار سلفة من اجل الانترنت، ونحن تحفظنا على الموضوع لاننا لم نقتنع بالاسباب، لا سيما وان ​الموازنة​ ستصدر خلال شهر، الا انه لا نشكك في مصداقية الوزير. واكد ان ​سلسلة الرتب والرواتب​ لا يمكن ان تدفع من دون مداخيل، ولبنان سيتحول الى يونان ثاني اذا لم تؤمن المداخيل لها. واوضح ان اي سلسلة من دون ضرائب يعني انهيار مالي في لبنان.

ولفت في حديث تلفزيوني، الى ان خطة القوات الاساسية وضع حد للمزاريب والفساد في الدولة، واوضح انه يمكننا تأمين حوالي مليار دولار في عام من خلال المناطق التي لا تدفع فاتورة ​الكهرباء​، وهذا شكل من أشكال الهدر الذي علينا إيقافه. اضاف اذا كانت الطبقة السياسية فاسدة فعلى المواطن إزالتها أو تغيير من لم يمثله وذلك في صناديق الإقتراع.