الرقة خالية بالكامل من داعش واستعادة دوار النعيم والمستشفى الوطني

بعد أشهر من المعارك الضارية، اعلن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” الثلاثاء، تطهير مدينة الرقة بالكامل من تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وتمكنت قوات “سوريا الديمقراطية” من تطهير مدينة الرقة بالكامل من تنظيم “داعش” الارهابي بعد ان حاصرت اخر مقاتلين للتنظيم في محيط الملعب البلدي للمدينة.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات “سوريا الديمقراطية” انه تم تحرير المستشفى الوطني القريب من المعلب البلدي وسط مدينة الرقة حيث تم قتل 22 متشدداً أجنبياً خلال الاشتباكات.

كما استعادت القوات دوار النعيم في الرقة الذي كان تنظيم “الدولة الإسلامية” يستخدمه لتنفيذ عمليات إعدام.

بدوره، أشار الجيش الأميركي الى أنه يمكنه تأكيد استعادة نحو 90 بالمئة من مدينة الرقة السورية

واعلن المتحدث باسم قوات التحالف ان 350 مسلحا من داعش استسلموا بالرقة فيما لا يزال نحو مئة مسلح في المدينة.

من جهة اخرى، أكد وزير خارجية كازاخستان خيرت عبد الرحمنوف، أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لعقد الجولة المقبلة من محادثات أستانة 7 حول سوريا، في الوقت القريب.

الى ذلك أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات السورية بيانا في اختتام اجتماعاتها في الرياض، أعلنت فيه تمسكها بمبادئ الثورة ومطالب الشعب السوري، وفقاً لبيان مؤتمر جنيف واحد والقرارات الدولية.

وناقشت الهيئة العليا موضوع توسعة عضويتها وضم المزيد من الشخصيات المعارضة، إضافةً إلى الاستعداد لعقد مؤتمر جديد في الرياض.

من جهة ثانية، اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرخي شويعو أنه على إيران أن تفهم بأن إسرائيل لن تسمح بصفقة تتيح المجال أمامها لإقامة قواعد عسكرية في سوريا.