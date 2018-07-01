الراعي: للاسراع بتأليف حكومة إصلاح وليس حكومة تقاسم مصالح

ناشد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السياسيين ليتصالحوا مع السياسة، وتأليف حكومة بأسرع ما يمكن تكون قادرة على إجراء الإصلاحات المطلوبة من الدول الداعمة.

كلام الراعي جاء خلال ترؤوسه قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي

البطريرك الراعي أسف للنزاع المتجدد بين اهالي العاقورة واليمونة داعيا الى العودة الى قرار اللجنة التحكيمية.

واثنى البطريرك على عمل جميعة دعم الشباب اللبناني التي تعنى بالملف السكني والإسكاني وقال كم كنا نتمنى لو أن المسؤولين في الدولة، بدلا من إيقاف القروض السكنية والتلهي بمصالحهم الخاصة، يرسمون خطة لحل هذه الأزمة.