الراعي: على المسؤولين السياسيين أن يبادروا إلى استئصال الفساد

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس اختتام “سنة الشهادة والشهداء”، على مذبح الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي “كابيلا القيامة”.

وقال في عظته: “صلينا كي ينعم الله على بلادنا برجالات دولة مسؤولين يبنون ولا يهدمون، يعملون لقيام الدولة وازدهارها، لا للمكاسب الرخيصة، الخاصة والفئوية، على حساب الخير العام”، مؤكدا أنه “لا يمكن القبول بأن يخضع أبناء شعبنا لاستشهاد اقتصادي يضعهم في حالة فقر وحرمان، ولاستشهاد اجتماعي يحرمهم من حقوقهم الأساسية في المأكل والمسكن والتعليم وفرص العمل، والدواء والعناية الصحية، والماء والكهرباء والبنى التحتية”.

كما اعتبر أنه “لا يجدي نفعا دق ناقوس الخطر من قبل المسؤولين السياسيين، بل عليهم أن يبادروا إلى استئصال الفساد، وإيقاف الرشوة وسرقة المال العام وهدره، وفرض الخوات”.