الراعي عرض مع مفتي القدس قضية تهويدها وشؤون اللاجئين

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين يرافقه سفير فلسطين أشرف دبور والمستشار الاول في السفارة حسان شيشاني، في حضور المطران بولس الصياح وجرى عرض للموضوع الفلسطيني ومسألة تهويد مدينة القدس. وقد تم خلال اللقاء تبادل الهدايا التذكارية بين البطريرك والمفتي.

وقال الشيخ حسين بعد اللقاء: “نحن سعداء بزيارة البطريرك الراعي وكنا مسرورين جدا بهذه المواقف الثابتة لغبطته لجهة دعم القدس والقضية الفلسطينية عموما ورفضه الكامل والتام للقرارات الاميركية التي تتعلق بالقدس سواء اكان الاعتراف بها عاصمة لاسرائيل ام نقل السفارة الاميركية الى القدس. وكذلك مسألة اللاجئين وكل ما يتعلق بمؤسسة الاونروا والجهة الدولية التي تدعم صفوف اللاجئين حتى العودة الى فلسطين. ومواقف غبطته ليست بجديدة بل هي مبدئية وثابتة، ونحن ابناء الشعب الفلسطيني نقدرها عاليا ونتمنى له دائما تمام الصحة والعافية ودوام هذه المواقف الثابتة التي تدعم العدالة والحرية والحق، وهذه المبادىء بشر بها سيدنا المسيح”.

ومن الزوار ايضا الدكتور الكسي مكرزل ووفد من طلاب جامعة السوربون في فرنسا.