الراعي دعا الجميع إلى ممارسة حقهم الدستوري: الشعب هو مصدر السلطات

اعتبر ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ أن “كثيرة هي هموم ا​لبنانيين وحاجاتهم، ويعبرون عنها في تظاهرات وإضرابات ونداءات، وعلى رأسهم رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​”، مناشدا المسؤولين السياسيين “تحمل مسؤوليتهم التاريخية قبل الإنهيار الإجتماعي الكامل. فلا يمكن أن تستمر الهوة السحيقة بينهم وبين الشعب”.

ولفت الراعي في عظة يوم الأحد، الى أنه “فيما يثني اللبنانيون على وضع موازنة 2018 التي ضبطت الانفاق المتفلت، مع إصلاحات لازمة ومطلوبة، من أجل انتظام مالية الدولة”، مشددا على أنه “ينبغي إلغاء هذه المادة وتعديل قانون تملك الأجانب وتعليق العمل به، لأن عدد هؤلاء بات يفوق حاليا نصف شعب لبنان، والأوضاع الراهنة لا تسمح بمنح أية إقامة أو تمليك أو تجنيس أو توطين”.

وذكر أنه “بعد أسبوعين، يتقدم اللبنانيون من صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي وبالتالي في ​الحكومة​ والإدارات العامة. فليتذكروا ما تنص عليه مقدمة الدستور أن “الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”.

ودعا الجميع إلى “ممارسة حقهم الدستوري، ويدلوا بصوتهم الحر، والمحرر من كل خوف أو ترهيب أو إكراه أو وعيد أو إغراء، ويختاروا أمام الله والضّمير من هو الأصلح لخير الوطن والشعب، ومن هو المميز بتجرده وثقافته وأخلاقيته، استنادا إلى خبرتهم معه واختبارهم له، لا إلى مجرد وعوده الكلامية الإنتخابيّة. فلبنان يمر في حالة غير عادية، ولذلك يستدعي رجالات دولة غير عاديين”.