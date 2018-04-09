الراعي: الكنيسة كانت وتظل حرة من المصالح الخاصة ومن الألوان السياسية

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “الكنيسة كانت وتظل حرة من المصالح الخاصة ومن الأشخاص والألوان السياسية”. وقال إنها “استطاعت دائما أن تخاطب الضمائر، وتبتعد عن أي نوع من المساومة، مرتكزة في كل ذلك على المبادئ الروحية والأخلاقية، وعلى الثوابت الوطنية”.

كلام الراعي جاء خلال ترؤسه قداس عيد البشارة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.

وقال الراعي في عظته: “تعمل الكنيسة من أجل هذا الخلاص الروحي أولا وأساسا. وبما أن الإنسان وحدة متكاملة بكل أبعادها، اعتنت الكنيسة أيضا بخلاصه التربوي والاجتماعي والصحي. فأسست المدارس والجامعات والمؤسسات الخيرية والمراكز المتخصصة لليتامى والمسنين والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، والمستشفيات والمستوصفات”.

اضاف: “اعتنت الكنيسة بخلاصه الاقتصادي، فأنشأت المجمعات السكنية، وأمنت فرص عمل وإنتاج بتثمير أراضيها، وبتأجيرها لمشاريع زراعية واقتصادية وسياحية. ولم تستطع الوقوف مكتوفة الأيدي أمام الظلم الممارس بحق أي إنسان أو جماعة أو شعب، وأمام أي ضرر بالمجتمع أو بالمؤسسات التربوية والاستشفائية، أو بالوطن وكرامته وسيادته وازدهاره”.