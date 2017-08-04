الراعي التقى حرب ووفد الجمعية الرسولية المارونية في أميركا

إستقبل البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي في الصرح البطريركي في الديمان، النائب بطرس حرب، وعرض معه التطورات والاوضاع في لبنان.

فارس سعيد

كذلك استقبل النائب السابق فارس سعيد وعضو “لقاء سيدة الجبل” أنطوان الخواجة. وبعد اللقاء قال سعيد: “في لحظات التبدل والتبديل الهائل والكبير في لبنان، العودة ضرورية الى الأصول والثوابت، والثابت يكون القاعدة، وهو ليس عابرا، ومجد لبنان أعطي له، إنه هذا الصرح. ولا نقبل أن ينتقل مجد لبنان منه الى أي شيء آخر. مجد لبنان أعطي لبكركي لأن بكركي انتزعت الدولة اللبنانية عام 1919 وجعلت منها ضامنة لجميع اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، وأي فريق يدعي اليوم أنه ضمان رديف للدولة اللبنانية أو يقدم نفسه على أنه ضمان مميز عن سائر الضمانات الأخرى، هو مرفوض”.

أضاف: “هذا الصرح الذي كان أبا فكرة لبنان وأبا فكرة الدولة اللبنانية، نتمنى عليه أن يستعيد المبادرة وأن يذكر الجميع بأن الدولة اللبنانية وحدها هي الضامن لجميع اللبنانيين، أكانوا مسيحيين أم مسلمين”.

بوعبد الله

وظهرا، إستقبل الراعي رجل الاعمال مارون بوعبدالله الذي عرض معه أوضاع الجالية اللبنانية في الكويت وشؤونا تتعلق بشؤون الكنيسة التي شيدها في بلدته رشعين عن نفس ابنه الذي قضى إثر حادث سير، والتي دشنها البطريرك مار نصرالله بطرس صفير. وقد إستبقى الراعي بو عبد الله الى مائدة الغداء.

ومن زوار الديمان وفد الجمعية الرسولية المارونية في أميركا N.A.M برئاسة طوني بو متري الذي عرض للبطريرك نشاطات الحركة في بلاد الاغتراب، ودعاه الى حضور المؤتمرات السنوية الثلاثة التي ستعقد في هيوستن تكساس 2018 وميامي فلوريدا 2019 وأوهايو 2020. وتناول الوفد مع البطريرك مشروع التشجير الذي تريد الجمعية تنفيذه في كفردبيان وبشري بالتعاون مع “مؤسسة جذور لبنان”. كذلك قدم الوفد الى الراعي اللوحة الأصلية التي تحمل صورة الشهداء المسابكيين الثلاثة والتي طبعت سنة 1926 في روما عند إعلان تطويبهم على يد البابا بيوس الحادي عشر، وأشار متري الى أن ذخائر الطوباويين ستوزع على كل الكنائس المارونية في أميركا الشمالية. كذلك أطلع الوفد البطريرك على أجواء التجارة العادلة التي يقومون بها من خلال توزيع المأكولات والمنتجات اللبنانية من 32 تعاونية لبنانية في كل الاسواق الاميركية”.

ثم التقى الراعي رئيس دير حوب الأب نبيل خوري يرافقه القنصل ربيع رعيدي والقاضي بسام رعيدي الذي قدم اليه كتابه “ذاكرة تنورين”، ودعا الأب خوري البطريرك الى تدشين المبنى الراعوي في وطى حوب مساء 11 آب الجاري.