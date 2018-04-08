الراعي: إذا لم تلتزم الدولة بالإصلاحات سيتفاقم الدين العام ويتضاعف العجز

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن “التضامن الدولي وجه من وجوه الرحمة والمطلوب من المسؤولين اللبنانيين ان يكونوا رحومين وان يتصفوا بهذه الغيرة على لبنان وبرحمة شعبه الفقير الذي تغلب عليه حالة الاستعطاء فيما هو شعب أبي كريم النفس”. وأكد أنه “إذا لم تلتزم الدولة اللبنانية بوعودها في إجراء الإصلاحات السياسية والهيكلية والإدارية والمالية والكهربائية والمائية، وإزالة الفساد، سيتفاقم الدين العام، ويتضاعف العجز”، مجددا “الثقة بالسلطة الجديدة المقبلة بعد الانتخابات النيابية”.

وخلال ترؤسه قداس الأحد على مذبح كنيسة الصرح الخارجية “كابيلا القيامة”، اعرب الراعي عن “امتناننا للدول والمنظمات الدولية الخمسين التي شاركت في مؤتمر باريس أمس الأول، ولاسيما الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون الذي استضافه ونظمه”. وقال: “نشكرهم من كل القلب على الاهتمام بشأن لبنان ونمو اقتصادواستقراره وقيام دولته أسوة بالدول المتقدمة، وعلى الاثني عشر مليار دولار بين قروض ميسرة وهبات”.

وعن ادراج المادة الـ 49 في موازنة 2018، قال :”لسنا نعلم ما هو الدافع إلى إدراج هذه المادة تمنح العربي أو الأجنبي، الذي يشتري شقة في لبنان، إقامة موقتة له ولزوجته ولأولاده القاصرين في لبنان”، معتبرا أنه “بالرغم من القيود المضافة على هذه المادة، وبالرغم من كل التاكيدات الجانبية – ولكن من دون ذكرها في نص واضح – نرى فيها مقدمة لمنحهم الجنسية والتوطين كما جرى في قانون التجنيس الذي خالف الدستور وضرب في العمق التوازن الديموغرافي”.

تابع: “نتمنى لو أن الحكومة تحل مشكلة دعم القروض السكنية وتؤمن مساكن للشعب اللبناني الذي أصبح ثلثه تحت مستوى الفقر، وتضع خطة إسكانية تظهر من خلالها وجه الرحمة التي لا تنفصل عن العدالة. إن أهل البيت أولى بالمسكن قبل سواهم”.

ورأى البطريرك الراعي أن “الدولة اللبنانية تواجه تحديات وحاجات أخرى كبيرة تعبر عنها المظاهرات والاضرابات في كل قطاع، بنتيجة الإهمال المتراكم، وانشغال المسؤولين السياسيين بمصالحهم الخاصة والحزبية والفئوية والمذهبية على حساب الدولة، بدلا من الولاء للوطن وصالحه العام”.

وفي عظته التي جاءت بعنوان “انظر يدي وجنبي”، في يوم الرحمة الالهية، قال: “رسالتنا كمسيحيين حيثما كنا، ولا سيما في لبنان وبلدان هذا المشرق، أن نعلن رحمة الله للعالم المتخبط في الحروب والعنف والقتل والإرهاب. وبقدر ما تشتد هذه، بقدر ذلك ينبغي أن نحافظ على وجودنا الفاعل في هذه البقعة من العالم حيث أرادنا الله أن نكون، من أجل تبديله إلى الأفضل. إننا نشكر الله على انتشار جماعات الرحمة الإلهية عندنا وهي حاليا في عشرين رعية من مختلف المناطق، وفي بعض رعايا بلدان الإنتشار”.

أضاف: “الكنيسة اسست المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز المتخصصة باليتامى والمسنين والمعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة، والمؤسسات الاجتماعية الخيرية، وعلى رأسها رابطة كاريتاس لبنان، جهاز الكنيسة الرسمي، الراعوي والاجتماعي. وهي مدعوة لتجعل الرحمة قاعدة العمل والرسالة في جميع مؤسساتها. غير أن الدولة تهمل المدرسة المجانية لدرجة انها لا تدفع المتوجب عليها من أموال منذ ثلاث أو أربع سنوات، ويأتي القانون 46/ 2017 ليرهقها بالمزيد من الأعباء”.

وتساءل الراعي: “هل المقصود إلغاؤها وتوجيه صفعة للعائلات الفقيرة وللحالات الاجتماعية الخاصة؟ ولماذا تتقاعس الدولة عن دفع المتوجبات المالية للمستشفيات عن المرضى الذين في عهدتها إلا بعد سنة أوسنتين. وهذه عليها دائما أن تستقبل المرضى بحكم الضمير الإنساني؟ هذه المؤسسات تؤدي واجب الرحمة. فهل المسؤولون في الدولة معفون من واجب الرحمة والعدالة معا؟ وما القول عن العديد من أهالي الطلاب في المدارس الكاثوليكية والخاصة الذين يحجمون عن تسديد الأقساط العادية المتوجبة عليهم. هذا التصرف غير مقبول. فهو من جهة مناف للعدالة التبادلية، ومن جهة أخرى إرغام للمدرسة على إقفال أبوابها لعدم إمكانيتها دفع رواتب المعلمين والموظفين، ثم على الإقفال النهائي بسبب ما يفرض القانون 46/2017 من أعباء مالية لا مجال لحملها”.