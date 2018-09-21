مدير الـFBI من بعبدا: الجيش اثبت كفاءته بحفظ الامن ومكافحة الارهاب

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان نجح في مواجهة التحديات الامنية والارهاب بفضل كفاءة الجيش اللبناني، والدعم الذي قدمته له الدول الصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية، لافتا الى اهمية استمرار التعاون في هذا المجال، لاسيما وان للجيش الدور المحوري في ترسيخ الامن والاستقرار.

وابلغ الرئيس عون، رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي FBI السيد كريستوفر راي CHRISTOPHER WRAY الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، والسفيرة الاميركية اليزابيت ريشارد والوفد المرافق، ان لبنان الذي قضى على المجموعات الارهابية في الجرود البقاعية وحيثما وجدت في الداخل اللبناني، يواصل ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة تمهيدا للقضاء عليها ومنعها من تنفيذ اي اعتداءات ضد الامنيين.

وشدد الرئيس عون على العلاقات التي تربط بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية، وضرورة تفعيلها وتطويرها في المجالات كافة.

وعبّر السيد راي عن سعادته لوجوده في بيروت للمرة الاولى منذ توليه منصبه في اطار متابعة عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي خارج الولايات المتحدة الاميركية، مركّزاً على تقديم المزيد من الدعم والتدريب للجيش اللبناني الذي اثبت قدرة وكفاءة عاليتين في حفظ الامن في لبنان، ومكافحة الارهاب التي تبقى من اولويات الادارة الاميركية. وشكر السيد راي الرئيس عون على الجهود التي يبذلها لبنان لتأمين الامن والاستقرار للمواطنين الاميركيين على اراضيه، لافتا الى ان الارهاب لا يميز بين جنسية او دين او عرق، ما يجعل المواجهة متشعبة وضرورية.

السفير البريطاني