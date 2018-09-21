الرئيسية
الأخبار
أخر الأخبار
تقرير فيديو
فن ومنوعات
رياضة
الأخبار
أحمد الحريري من الاقليم: نتعاطى مع التأليف بمسؤولية لا بشعبوية
1 دقيقة قبل
مدير الـFBI من بعبدا: الجيش اثبت كفاءته بحفظ الامن ومكافحة الارهاب
27 دقيقة قبل
الحريري مغردا: سلام المنطقة مسؤولية عربية وعالمية مشتركة
43 دقيقة قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
برامج
Replay
Future Moments
Daily news
اجتماع في السراي لبحث تحسين الاجراءات الإدارية واللوجستية بمطار رفيق الحريري
الموت يغيّب الفنان المصري المخضرم جميل راتب
المشنوق استقبل وفد “الجماعة الإسلامية” ونائب جبيل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
إنتخابات 2018
أخبار – إنتخابات 2018
فيديوهات – إنتخابات 2018
معلومات – إنتخابات 2018
الحريري: تيار المستقبل ما زال الرقم الصعب بالمعادلة الوطنية وصاحب أكبر كتلة نيابية في البرلمان
4 شهور قبل
كلمة المشنوق في حفل شكر لفريق الوزارة الذي شارك في إدارة الانتخابات
4 شهور قبل
هيئة الإشراف ذكرت بتقديم البيانات الحسابية الشاملة للمرشحين واللوائح
4 شهور قبل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
مشاهدة الكل
اتصل بنا
Watch us Live
قائمة
الرئيسية
الأخبار
أخر الأخبار
تقرير فيديو
فن ومنوعات
رياضة
الأخبار
برامج
Replay
Future Moments
Daily news
إنتخابات 2018
أخبار – إنتخابات 2018
فيديوهات – إنتخابات 2018
معلومات – إنتخابات 2018
اتصل بنا
Watch us Live
أخر الأخبار
أحمد الحريري من الاقليم: نتعاطى مع التأليف بمسؤولية لا بشعبوية
دجاج يبيض “ذهباً” لعلاج السرطان والتهاب الكبد
عجوز أميركية تثأر من تمساح فتك بحصانها الصغير
“مشكلة” بشاشة آيفون XS Max في يوم وصوله للأسواق
مدير الـFBI من بعبدا: الجيش اثبت كفاءته بحفظ الامن ومكافحة الارهاب
الحريري مغردا: سلام المنطقة مسؤولية عربية وعالمية مشتركة
ماذا على جدول أعمال الجلسة التشريعية الإثنين والثلاثاء المقبلين؟
اليمن.. الجيش يسيطر على معسكر الدفاع الجوي شرق الحديدة
متحدث باسم الرئاسة التركية: ننسق مع روسيا لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب وإخراج العناصر الإرهابية منها
موسكو تتهم واشنطن بتهديد “الاستقرار العالمي”
الرئيسية
أبرز المواضيع
مدير الـFBI من بعبدا: الجيش اثبت كفاءته بحفظ الامن ومكافحة الارهاب
مدير الـFBI من بعبدا: الجيش اثبت كفاءته بحفظ الامن ومكافحة الارهاب
فى:
21 سبتمبر 2018, 13:17
فى:
أبرز المواضيع
,
أخر الأخبار
,
الأخبار
طباعة
البريد الالكترونى
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان لبنان نجح في مواجهة التحديات الامنية والارهاب بفضل كفاءة الجيش اللبناني، والدعم الذي قدمته له الدول الصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية، لافتا الى اهمية استمرار التعاون في هذا المجال، لاسيما وان للجيش الدور المحوري في ترسيخ الامن والاستقرار.
وابلغ الرئيس عون، رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي FBI السيد كريستوفر راي CHRISTOPHER WRAY الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، في حضور وزير العدل سليم جريصاتي، والسفيرة الاميركية اليزابيت ريشارد والوفد المرافق، ان لبنان الذي قضى على المجموعات الارهابية في الجرود البقاعية وحيثما وجدت في الداخل اللبناني، يواصل ملاحقة الخلايا الارهابية النائمة تمهيدا للقضاء عليها ومنعها من تنفيذ اي اعتداءات ضد الامنيين.
وشدد الرئيس عون على العلاقات التي تربط بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية، وضرورة تفعيلها وتطويرها في المجالات كافة.
وعبّر السيد راي عن سعادته لوجوده في بيروت للمرة الاولى منذ توليه منصبه في اطار متابعة عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي خارج الولايات المتحدة الاميركية، مركّزاً على تقديم المزيد من الدعم والتدريب للجيش اللبناني الذي اثبت قدرة وكفاءة عاليتين في حفظ الامن في لبنان، ومكافحة الارهاب التي تبقى من اولويات الادارة الاميركية. وشكر السيد راي الرئيس عون على الجهود التي يبذلها لبنان لتأمين الامن والاستقرار للمواطنين الاميركيين على اراضيه، لافتا الى ان الارهاب لا يميز بين جنسية او دين او عرق، ما يجعل المواجهة متشعبة وضرورية.
السفير البريطاني
الى ذلك، استقبل الرئيس عون سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ CHRIS RAMPLING واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة وموقف لبنان من التطورات الداخلية والاقليمية، اضافة الى العلاقات اللبنانية- البريطانية وسبل تفعيلها في المجالات كافة. ورافق السفير رامبلينغ المستشار السياسي في السفارة سيمون ماكدونيل.
مشاركة على whatsapp
مشاركة
0
تغريدة
0
مشاركة
0
السابق
الحريري مغردا: سلام المنطقة مسؤولية عربية وعالمية مشتركة
التالى
“مشكلة” بشاشة آيفون XS Max في يوم وصوله للأسواق
مقالات ذات صلة
أحمد الحريري من الاقليم: نتعاطى مع التأليف بمسؤولية لا بشعبوية
21 سبتمبر 2018, 13:44
الحريري مغردا: سلام المنطقة مسؤولية عربية وعالمية مشتركة
21 سبتمبر 2018, 13:01
ماذا على جدول أعمال الجلسة التشريعية الإثنين والثلاثاء المقبلين؟
21 سبتمبر 2018, 12:41
اليمن.. الجيش يسيطر على معسكر الدفاع الجوي شرق الحديدة
21 سبتمبر 2018, 12:41
يحدث الان
أحمد الحريري من الاقليم: نتعاطى مع التأليف بمسؤولية لا بشعبوية
21 سبتمبر 2018, 13:44
مدير الـFBI من بعبدا: الجيش اثبت كفاءته بحفظ الامن ومكافحة الارهاب
21 سبتمبر 2018, 13:17
الحريري مغردا: سلام المنطقة مسؤولية عربية وعالمية مشتركة
21 سبتمبر 2018, 13:01
ماذا على جدول أعمال الجلسة التشريعية الإثنين والثلاثاء المقبلين؟
21 سبتمبر 2018, 12:41
اليمن.. الجيش يسيطر على معسكر الدفاع الجوي شرق الحديدة
21 سبتمبر 2018, 12:41
متحدث باسم الرئاسة التركية: ننسق مع روسيا لإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب وإخراج العناصر الإرهابية منها
21 سبتمبر 2018, 12:36
موسكو تتهم واشنطن بتهديد “الاستقرار العالمي”
21 سبتمبر 2018, 12:35
الكويت: لن نعين سفيرا في طهران حتى تغير إيران نهجها
21 سبتمبر 2018, 12:15
عاصفة في بحر الشمال توقف الحركة الجوية بمطار سخيبول في أمستردام
21 سبتمبر 2018, 12:13
“تيار المستقبل”: سنشارك في جلسات تشريع الضرورة
21 سبتمبر 2018, 12:10
منوعات
دجاج يبيض “ذهباً” لعلاج السرطان والتهاب الكبد
21 سبتمبر 2018, 13:38
عجوز أميركية تثأر من تمساح فتك بحصانها الصغير
21 سبتمبر 2018, 13:35
“مشكلة” بشاشة آيفون XS Max في يوم وصوله للأسواق
21 سبتمبر 2018, 13:32
درون ذكية تدخل “عوالم” أجنحة الطيور المهاجرة!
21 سبتمبر 2018, 9:48
هذا ما يسببه ارتفاع حرارة الأرض درجتين مئويتين
21 سبتمبر 2018, 9:46
انتبه.. التقليل من الكربوهيدرات يهدد حياتك!!
21 سبتمبر 2018, 9:40
من الفراولة إلى المانجو… الدبابيس تؤرق أستراليا
21 سبتمبر 2018, 9:36
لندن.. مفاجأة بعد 3 أعوام من التحقيق في هوية سفاح القطط
21 سبتمبر 2018, 9:32
مشروب يساعدك على الخلود إلى النوم في دقائق.. تعرف عليه
21 سبتمبر 2018, 9:12
كولومبيا تغلق متحف بابلو إسكوبار وتغرّم شقيقه
21 سبتمبر 2018, 9:11
Moments
كلمة اليوم: الحب أعمى
20 سبتمبر 2018, 20:30
مسابقة بيروت الشعرية بدورتها الثانية …طرح قضايا انسانية واجتماعية
20 سبتمبر 2018, 20:27
معمل فرز النفايات في بيت مري يقضي على الثروة الحرجية !
20 سبتمبر 2018, 20:25
كلمة اليوم: كل جديد وإلو رهجة وكل عتيق وإلو دفشىة
17 سبتمبر 2018, 17:58
معرض للفنانة التشكيلية غنوة رضوان تحت عنوان “أسرار وألوان”
17 سبتمبر 2018, 17:57
مسلسل الحرائق مستمر…والنتيجة لبنان يلبس ثوب رمادي
17 سبتمبر 2018, 17:55
إطلاق فيلم كفرناحوم للمخرجة نادين لبكي بالصالات اللبنانية
14 سبتمبر 2018, 19:11
عرض فيلم “بيروت يا بيروت” للمخرج الراحل مارون بغدادي
13 سبتمبر 2018, 19:34
رش المبيدات بشوارع العاصمة …هل تنهي مشكلة تفشي الحشرات؟
13 سبتمبر 2018, 19:29
جلسة سمعية تحت عنوان “بحثاً عن أسمهان” في دار النمر
12 سبتمبر 2018, 19:02
رياضة
راموس الاكثر حصولا على البطاقات الصفراء
21 سبتمبر 2018, 8:53
برشلونة يحدد بديل سواريز
21 سبتمبر 2018, 8:50
ايمري ينتقد الاداء الدفاعي لارسنال رغم الفوز برباعية
21 سبتمبر 2018, 8:48
رباعية لارسنال وليفركوزن يقلب الطاولة على لودغوريتس وفوز الميلان
21 سبتمبر 2018, 8:42
ميسي سيحضر توزيع جوائز الافضل رغم عدم ترشيحه للجائزة
21 سبتمبر 2018, 8:39
فوز تشيلسي وخسارة مدوية لمرسيليا امام اينتراخت فرانكفورت المنقوص
21 سبتمبر 2018, 8:36
نادي بيروت يضمّ كرم مشرف
20 سبتمبر 2018, 13:59
لوبيتيغي: قدمنا مباراة رائعة امام روما واستحقينا النقاط الثلاث
20 سبتمبر 2018, 9:56
أليغري: تمكنا من احتواء هجمات فالنسيا القليلة
20 سبتمبر 2018, 9:47
مدرب ليون: قمنا بعمل بطولي أمام مانشستر سيتي
20 سبتمبر 2018, 9:46
إعلانات
Tweets – FutureTV
Tweets by futuretvnews
فيس بوك
تابعونا
Powered By Future Television s.a.l