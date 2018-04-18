الرئيس عون: نعول على المساعدة الدولية لعودة النازحين

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس اساقفة نيويورك الكاردينال تيموثي دولان، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن “عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى المناطق الآمنة في سوريا، سوف تساهم بشكل كبير في عودة الاستقرار الاجتماعي الى لبنان الذي يعول على مساعدة الدول، لا سيما الولايات المتحدة والاميركية، لتحقيق هذه العودة”.

واشار عون الى ان “المنظمات الدولية تحققت من رغبة السوريين بالعودة الى المناطق الآمنة التي لا قتال فيها، وثمة مجموعات باشرت العودة الاختيارية الى مدن سورية، ما يؤكد وجود اوضاع امنية تسمح بذلك”. وشدد على “ضرورة العمل لاعادة المسيحيين الى الدول العربية التي أبعدوا عنها قسرا، ومساعدتهم لوضع حد لمعاناتهم بعد الحروب التي شهدتها هذه الدول”.

ولفت الى أن “اسرائيل تضغط بعد اعلان نيتها التحول الى دولة يهودية، على بقية الاديان كي يخلوا الاماكن المقدسة الخاصة بهم، وهو أمر من شأنه ان يزداد في حال تم نقل السفارة الاميركية الى القدس التي تضم المعالم المقدسة للاديان كافة”.

دولان

وكان الكاردينال دولان شكر رئيس الجمهورية على استقباله والوفد المرافق، مشيرا الى انهم كانوا دائما “يتطلعون لزيارة لبنان ولقاء الرئيس عون”. ولفت الى انهم يزورون لبنان “لتمثيل المنظمة التي تحمل اسم “الجمعية الكاثوليكية للانعاش في الشرق الادنى” والموجودة في لبنان منذ سنوات عديدة”.

وأكد “ليس هدفنا تعليم الناس في الدول التي نزورها، كيفية القيام بواجباتهم، بل مرافقتهم واظهار صداقتنا وشراكتنا لهم، ونزور البرامج التي نرعاها ضمن المجتمعات المسيحية”.

وأشار الى “ان البطاركة من مختلف المذاهب المسيحية الذين التقاهم في لبنان “اظهروا روح التعاون والتنسيق، وهذا ما يدفعنا الى تقوية حضورنا عبر مساعدتهم في مدارسهم ومراكز الرعاية الصحية واستضافتهم للنازحين، وفي حياة الايمان التي يعيشونها، وهي جزء لا يتجزأ من تراث لبنان العريق”.

وشكر الكاردينال دولان الرئيس عون والشعب اللبناني والكنيسة اللبنانية، واستذكر قول القديس البابا يوحنا بولس الثاني بأن “لبنان اكثر من بلد، انه رسالة ونموذج وحلم ورجاء”.

ورأى ان “لبنان يعتبر مثالا للتعايش بين الاديان بسلام، وللضيافة التي يقدمها للنازحين واللاجئين، وفي ما نفكر في كيفية مساعدة لبنان، يمكن القول ان لبنان هو من ساعدنا، ونحن سنعود الى الولايات المتحدة حاملين هذه الرسالة عن شعب مفعم بالحياة والامل والارادة”. واشار الى “الفخر بوجود مزار للقديس شربل في كاتدرائية القديس باتريك في نيويورك، وقد بات جزءا منا في هذه المنطقة”.

ابي رميا

الى ذلك، عرض الرئيس عون الاوضاع العامة وحاجات منطقة جبيل مع النائب سيمون ابي رميا.

قنصل مالاوي

واستقبل الرئيس عون، قنصل مالاوي العام انطوان عقيقي، الذي نقل اليه “تحيات رئيس مالاوي ارتور بيتر موثاريكا، ورغبته في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما مع وجود ثلاثة آلاف لبناني في مالاوي يساهمون في تنشيط اقتصادها ومشاريعها الاستثمارية”.

وخلال اللقاء الذي حضره نجل القنصل عقيقي المحامي شادي عقيقي، اطلع الرئيس عون على المشروع البيئي والسياحي “جنائن الشمس” الذي ينفذ في منطقة كفرذبيان والذي سيكون بمثابة قرية نموذجية سياحية وبيئية.

السفير خوري

وفي قصر بعبدا، السفير المعين في كازاحستان السفير جيسكار خوري لمناسبة انتقاله الى مركز عمله الجديد، حيث زوده رئيس الجمهورية بتوجيهاته، متمنيا له التوفيق.

مؤسسة عادل متني

واستقبل الرئيس عون رئيس “مؤسسة عادل متني” السيد جورج عادل متني وشقيقه روي، اللذين اطلعا رئيس الجمهورية على نشاطات الجمعية التي انشئت تخليدا لذكرى بطل رياضة السيارات في لبنان والشرق الاوسط المرحوم عادل متني الذي توفي عام 2008، والتي تعنى بتحويل توعية السلامة المرورية الى مشاريع تطبيقية وعملية.

وتتمحور نشاطات الجمعية حول تمكين السلطات المحلية اداريا وتقنيا، من تحسين وتطوير مستوى السلامة المرورية، وتطوير قدرات السائقين الجدد عمليا، بهدف تجنيبهم الحوادث القاتلة، والسعي لتطبيق مشروع الجمعية بالتنسيق مع السلطات المحلية على مختلف الاراضي اللبنانية لنشر ثقافة المرور وتفعيل تطبيق قوانين السير.

وقد نوه الرئيس عون بعمل الجمعية، متمنيا مضاعفة جهودها “لتحقيق السلامة المرورية والتخفيف من حوادث السير والضحايا الذين تسقط من جرائها”.