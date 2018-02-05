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أخر الأخبار
بغداد: القوات الأميركية بدأت خفض أعدادها في العراق
تحالف دعم الشرعية في اليمن: إيران زودت الحوثيين بأسلحة لاستهداف باب المندب
الجراح: خدمة Optical fiber انطلقت والانترنت سيكون الأسرع في لبنان
بري استقبل وزير الدفاع اليوناني وسفيرة النروج ونواب الارثوذكس
أول روبوت آلي يصنع الخبز في الشرق الأوسط
عون يشدد على أهمية التعاون بين الدول لمكافحة الارهاب وملاحقة خلاياه السرية
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الرئيس عون: ما قاله ليبرمان يعبّر عن حقيقة نوايا اسرائيل وأطماعها
الرئيس عون: ما قاله ليبرمان يعبّر عن حقيقة نوايا اسرائيل وأطماعها
فى:
5 فبراير 2018, 14:41
فى:
أخر الأخبار
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