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الرئيس عون خلال حفل توقيع اتفاقيتي النفط والغاز: لقد حققنا حلما كبيرا ولبنان دخل اليوم مرحلة جديدة

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