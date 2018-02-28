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طائرة إستطلاع معادية فوق صيدا على علو منخفض
حوري: المفاوضات مع “القوات” وغيرها مفتوحة
الرئيس عون: أعطيت توجيهاتي للتحقق من أوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية
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الرئيس عون: أعطيت توجيهاتي للتحقق من أوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية
الرئيس عون: أعطيت توجيهاتي للتحقق من أوضاع الجمعيات والمؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية
فى:
28 فبراير 2018, 11:48
فى:
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