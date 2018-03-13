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الجيش: طائرتان عدوتان خرقتا اجواء البقاع والجنوب
الولايات المتحدة تهدد بالتحرك.. وروسيا: سنرد على أي ضربة أميركية على سوريا
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الرئيس سلام: زياد عيتاني بطل وهذه أكبر جائزة له ولن نقبل أن تمر هذه القضية دون محاسبة
الرئيس سلام: زياد عيتاني بطل وهذه أكبر جائزة له ولن نقبل أن تمر هذه القضية دون محاسبة
فى:
13 مارس 2018, 19:18
فى:
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