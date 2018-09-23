الرئيس السنيورة: الشعب اللبناني لا يمكن ان ينسى المواقف والوقفات الكبيرة للمملكة العربية السعودية الى جانب لبنان

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة ان الدور الذي لعبته وتعلبه المملكة العربية السعودية هو دور محوري واساسي في العالمين العربي والاسلامي وعلى وجه الخصوص في هذه الفترة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ومتابعة ولي العهد الامير محمد بن سلمان.

وقال الرئيس السنيورة ان هذا الدور بات فعالا وحيويا في التصدي للمخاطر الكبرى التي تواجه الامة العربية من المحيط الاقليمي الطامع، كما ان المملكة كانت وما تزال تتمسك وتتقدم الموقف العربي المطالب بالحق العربي والفلسطيني قبل القمة العربية في بيروت وبعدها والتي اكدت على اعتماد الحل السلمي عبر اقرار مبدأ الارض مقابل السلام وعلى حل الدولتين.

كلام الرئيس السنيورة جاء في تصريح ادلى به لوكالة الانباء السعودية لمناسبة العيد الوطني السعودي الذي يعتبر بنظرنا عيدا وطنيا عربيا والذي بات علامة فارقة من علامات التطور والنمو والازدهار العربي الذي تحقق بجهود المملكة العربية السعودية وقادتها ماضيا وراهنا وسيكمل مستقبلا ان شاء الله.

وقال الرئيس السنيورة ان الشعب اللبناني لا يمكن ان ينسى المواقف والوقفات الكبيرة للمملكة العربية السعودية الى جانب لبنان في الملمات والصعاب والاخطار.

ومواقف المملكة الى جانب لبنان راسخة ولا يمكن ان تمحى او تبهت.

وقال الرئيس السنيورة لهذه المناسبة نتقدم من القيادة السعودية ملكا ووليا للعهد باحر التهاني لمناسبة العيد الوطني الذي هو كما قلت عيدا وطنيا عربيا.