الرئيس الحريري بحث مع وزير المال والصناعة الفرنسي آفاق التعاون الإقتصادي بين البلدين وتنفيذ قرارات مؤتمر سيدر

اجتمع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بوزير االصناعة والمالية الفرنسي برونو لومير بحضور الوفد اللبناني المرافق وعدد من مساعدي الوزير الفرنسي، ويتناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون الإقتصادي بين البلدين وتنفيذ قرارات مؤتمر سيدر.

وبعد اللقاء تحدث لومير فقال: لقد ناقشنا سبل تطبيق الإصلاحات في لبنان، وقد اردت ان اؤكد للرئيس الحريري دعم فرنسا الكامل لتطبيق هذه الإصلاحات، ولإنفاق ما تم الاتفاق عليه خلال موتمر “سيدر” الذي شكل نجاحا كبيرا رصدت خلاله مبالغ كبيرة من المساعدات للبنان. وفرنسا هنا اليوم للتأكد من ان لبنان سيستفيد بشكل جيد من هذه المساعدة، ومن انه سيعتمد الإصلاحات التي كان قد التزم بها. وقد كان هذا اللقاء كالعادة دافئا ووديا وبناء للغاية.