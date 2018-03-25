الحريري يعلن من طرابلس اليوم لائحة “المستقبل” في دائرة الشمال الثانية

بعد بيروت الثانية وعكار، تستقبل اليوم عاصمة الشمال طرابلس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي يعلن عند الساعة الرابعة عصرا من باحة مركز الصفدي الدولي لائحة “تيار المستقبل” للإنتخابات النيابية المقبلة المقررة في 6 أيار في دائرة الشمال الثانية.

وكان الحريري أكد، أمس، أن “معركتنا هي أن لا نسمح للوصاية أن تمد يدها من جديد إلى عكار وطرابلس والشمال وأن نخوض انتخابات لا تسلّم قرار منطقتنا للوصاية وحلفاء الوصاية”.

وخلال احتفال اعلان لائحة “المستقبل” لعكار، قال الحريري إن “لائحة المستقبل لعكار هي الضمانة بأن حصة المنطقة من المشروع الوطني الكبير ستكون حصة وازنة”، معتبرا أن “الخيار في هذه الانتخابات سيكون سهلا فإما استقرار وأمان وحركة اقتصادية وفرص عمل، أو لا سمح الله خراب وكوابيس اقتصادية واجتماعية”.

وأضاف: “هذه الانتخابات خيار بين مشروعين وقرارين، ومصيرين: لبنان مستقر، آمن، يعج بالعمل والحياة والاستثمار، لبنان سيد حر مستقل عربي، أو لبنان زمن الوصاية والقمع والاغتيال”. وسأل: “ما الذي قاموا به من أجل عكار على مدى عشرات السنين غير الشعارات الفارغة والكلام والوعود التي لا ترجمة لها”؟ وقال: “في 6 أيار سنريهم من هو تيار المستقبل ومن هو سعد الحريري وما هي عكار”.

وضمت لائحة عكار كل من: النائب هادي حبيش، محمد سليمان، ووهبي قاطيشا، ووليد البعريني، وجان موسى، وطارق المرعبي، وخضر حبيب.

وقبل اعلان اللائحة زار رئيس الحكومة طرابلس، حيث لبى دعوة عميد آل المرعبي في عكار غسان المرعبي. وقال في كلمة له: “تاريخ تيار المستقبل والمدرسة الحريرية معروف، فنحن نريد أن نبني ونعلم وأن يكون هناك إنماء في كل المناطق. نحن مدرسة تؤمن بالحوار وبأن هناك رأياً آخر في البلد، وترفض السلاح أياً كان. نحن مدرسة ترفض أخذ لبنان إلى أي مكان آخر غير العروبة. رأينا ما يحصل في المنطقة، ولولا أن مدرسة رفيق الحريري كانت دائماً المبادِرة لما كنت أنا بادرت. ما يجهله الآخرون أنه من اغتال رفيق الحريري وضع رفيق الحريري في قلوب كل الناس”.

وكان الحريري نبّه الناخبين خلال إعلان لائحة “المستقبل لبيروت” في دائرة بيروت الثانية من أن أي شخص يقرر أن يبقى في منزله في السادس من أيار يعطي بذلك صوتا لـ”حزب الله”، وليس لأي أحد آخر. وقال: “كما أن أي صوت نزل واقترع للائحة غير لائحتكم، (المستقبل لبيروت)، اللائحة الزرقاء، هو صوت في النهاية يصب لمصلحة (حزب الله)”.

وضمت لائحة “المستقبل لبيروت” إلى جانب الحريري كلا من: النواب تمام سلام، ونهاد المشنوق، وباسم الشاب، وغازي يوسف، إضافة إلى نزيه نجم، وعلي الشاعر، ورولا طبش الجارودي، وفيصل الصايغ، وربيع حسونة، وزاهر عيدو.