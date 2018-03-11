الرئيس الحريري يعلن أسماء مرشحي تيار “المستقبل” اليوم

دخل لبنان في فترة الـ 15 يوما الفاصلة عن آخر مهلة لتسجيل اللوائح التي ستخاض من ضمنها حصراً الانتخابات النيابية المقررة في 6 أيار المقبل. وفي الطريق إلى حسم التحالفات وتشكيل اللوائح، يعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم، في احتفالٍ حاشد يقام في مجمع seaside في وسط بيروت، أسماء مرشحي تيار “المستقبل” في مختلف الدوائر، ويكشف عن البرنامج الانتخابي الذي سيخوض التيار على أساسه استحقاق 6 أيار.

وبالنسبة للتحالفات الانتخابية، حسم تيار “المستقبل” تحالفه الانتخابي مع حزب “القوات اللبنانية” في دائرتي الشوف – عاليه، وبعبدا (جبل لبنان)، الذي بات محكوماً بتحالف ثلاثي يضم إليهما الحزب التقدمي الاشتراكي، فيما تحدد الساعات المقبلة مصير الاتفاق على دوائر أخرى.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر في تيار “المستقبل” لـ”الشرق الأوسط”، أن “الاتفاق في الشوف – عاليه وبعبدا مع القوات بات بحكم الناجز، ما دام أنه لا يتعارض مع تحالفنا مع الحزب الاشتراكي، وما دام أن الأخير والقوات اتفقا مبدئياً في هاتين الدائرتين”. وأشارت إلى أن “نجاح تحالف المستقبل والقوات في مناطق أخرى رهن نتائج المشاورات القائمة”.

وأكدت مصادر “المستقبل” أن الوزير غطاس خوري “نقل إلى الدكتور سمير جعجع رغبة الحريري الصادقة باتفاق شامل، لكن في الوقت نفسه، متمسكون باحترام علاقاتنا بأحزاب أخرى مثل التيار الوطني الحر وتيار المردة في دوائر الشمال وغيرها، والأمور رهن بالجواب النهائي المنتظر من القوات”.