الرئيس الحريري يصل الى دبي للمشاركة في اعمال”القمة العالمية للحكومات”

وصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة السادسة من مساء اليوم الى القاعة الاميرية في مطار دبي الرابعة عصرا بتوقيت بيروت، للمشاركة في اعمال”القمة العالمية للحكومات” التي تنطلق اعمال الدورة السابعة منها يوم غد الاحد برعاية نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، وذلك بمشاركة اكثر من 4 الاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومسؤولون عالميون وقيادات 30 منظمة دولية.

وكان في استقبال الرئيس الحريري لدى وصوله الى المطار وزير الصحة ووقاية المجتمع الاماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، سفير لبنان في الامارات فؤاد دندن، سفير الامارات في لبنان حمد سعيد الشامسي وقنصل لبنان في دبي عساف ضومط. ويرافق الرئيس الحريري الوزير السابق غطاس خوري وعدد من المستشارين.