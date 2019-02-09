الرئيس الحريري يحضر المباراة النهائية لبطولة دبي لكرة السلة

فاجأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المشاركين في مباراة دورة دبي الدولية الثلاثين لكرة السلة التي تقام في ملعب نادي الشباب الاهلي في امارة دبي، وهي مباراة نهائية بين فريقي الرياضي وبيروت لكرة السلة بحضوره جانبا من المباراة، ولدى وصوله استُقبل من قبل رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء اسماعيل القرقاوي والمشرفين على المبارة ومن منسق قطاع الرياضة في تيار المستقبل حسام زبيبو وبالتصفيق الحار والهتفات الترحيبية من قبل الجمهور، وقد رد الرئيس الحريري محييّا ومتمنيا التوفيق لهم لما فيه خير كرة السلة اللبنانية بشكل عام.

وفد تيار المستقبل

وكان الرئيس الحريري استقبل مساء اليوم في مقر اقامته بدبي وفدا من تيار المستقبل في دولة الامارات العربية المتحدة يتقدمهم منسق التيار في دبي المهندس احمد صبرا وبحضور السفير اللبناني في الامارات فؤاد دندن واطلع منه على اوضاعهم وتحدث امامهم عن الاوضاع في لبنان معربا عن تفاؤله بعد تشكيل الحكومة الجديدة واملا ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة العمل للنهوض بالبلد نحو الافضل.