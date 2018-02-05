الرئيس الحريري يؤكد أن التوافق في لبنان واضح وكبير

دعا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى العمل بشكل أفضل خدمة للبنان اقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً.

وخلال إستقباله في السراي الحكومي أعضاء السلك القنصلي برئاسة عميد السلك جوزيف حبيس، شدد الرئيس الحريري على ضرورة ان يكون هنالك كوتا نسائية مستقبلا ضمن القناصل الفخريين.

رأى الحريري “اننا توحدنا حول الاستقرار والامن ونقلنا البلد الى الامام، واقرينا موازنة وقانون انتخاب جديد، لافتا الى ان التوافق واضح وكبير ونحن مستمرون في ذلك لمصلحة البلد”.

من ناحيته، أثنى عميد السلك القنصلي جوزيف حبيس على حكمة الرئيس الحريري في تدبير عمل مجلس الوزراء الذي حقق انجازات كبيرة خلال أشهر قليلة.

وفي نهاية اللقاء جرى حوار تمحور حول دور القناصل الفخريين في تسويق موقف لبنان لدى الدول التي يمثلونها.

استقبالات

وكان الرئيس الحريري قد استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد وعرض معها المستجدات والاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

كما التقى وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في حضور وزير الثقافة غطاس خوري وعرض معه شؤونا عامة.

ومن زوار السراي، وفد من عائلة الراحل بيار صادق سلمه دعوة لرعاية معرض بيار صادق تحت عنوان” يحاكي التاريخ” الذي سيفتتح في السابع من شباط المقبل في متحف سرسق.