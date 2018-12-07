الرئيس الحريري: قناعاتي السياسية معروفة وارتهانات غيري مكشوفة

ان قناعاتي السياسية معروفة وارتهانات غيري مكشوفة، هذا ما أكده الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري خلال استقباله في بيت الوسط وفدا من اللقاء التشاوري في اقليم الخروب.

الرئيس الحريري قال: ان ما حصل الاسبوع الماضي امر يسيء الى لبنان والى عائلتي، وهو ما لن اسمح ولن ارضى به مهما فعلوا، وعلى كل واحد في النهاية ان يتحمل مسؤولية افعاله.

وسأل الرئيس الحريري: هل اللغة التي سمعها اللبنانيون والعرب تعبر عن صورة لبنان الحقيقية وعن عادات وتقاليد اللبنانيين، وهل تجسد الصورة التي نريد اعطاءها للعالم العربي وللعالم اجمع؟ هل نريد ان نعطيهم صورة الدولة العاجزة عن تطبيق القانون؟ ام نقدم لهم سيل الخطابات السياسية التي تكيل الشتائم لي و لسواي من دون الاحتكام الى القضاء؟ فالتشهير والقدح والذم هي من صفات مطلقيها ، فالله يمهل ولا يهمل.

وأبدى الرئيس الحريري كامل ثقته بالنهوض بالدولة ومؤسساتها، قائلا: ان كل ما يحصل يصب في خانة وضع العراقيل امام تشكيل الحكومة.

الرئيس المكلف لفت الى ان هنالك من يقول ان اتفاق الطائف بحاجة الى تغيير، مشيرا الى ان أي دستور نضعه اليوم في لبنان في ظل وجود تصرفات من قبل البعض تخرق الدستور والقانون، لن يكون صالحا.

وأكد الرئيس الحريري ان آلية تشكيل الحكومة واضحة وهي تنص على ان يقوم رئيس الحكومة المكلف بالتشكيل وذلك بالتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية ونقطة على السطر.

وختم كلامه بشكر النائب السابق وليد جنبلاط الذي سنكمل المسيرة معه كما قال، مشيرا الى انه على تواصل مع الجماعة الاسلامية لما فيه المصلحة العامة.

وقد ابدى اعضاء اللقاء تاييدهم للرئيس الحريري ولمواقفه وتوجهاته السياسية ودعمهم لمؤسسات الدولة مؤكدين على ضرورة الالتزام باتفاق الطائف للخروج مما يعاني منه البلد من تعطيل سياسي واقتصادي.