الحريري: الحكومة تتعامل بواقعية مع برنامج الخطة إلى مؤتمر سيدر

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن أولوية الحكومة للمرحلة المقبلة هي التركيز على القطاعات الإنتاجية، وسبل النهوض بهذه القطاعات وتكبير حجم اقتصادنا وان نرفع معدلات النمو ونؤمن فرص العمل للشباب.واشار الرئيس الحريري خلال لقاء حواري أجراه في السراي الحكومي مع المشاركين في “منتدى المال والأعمال”، الذي نظمته شركة “كونفكس” بالتعاون مع مصرف لبنان،إلى أن جميع المشاريع التي سيتضمنها برنامج الإنفاق الاستثماري الذي تحمله الحكومة إلى مؤتمر “سيدر” في باريس، ستعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها من قبل كافة الأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة لاقرارها موضحا ان الحكومة تتعامل بواقعية مع هذا البرنامج-الخطة والذي يمتد على مدى عشر سنوات، ويشمل مشاريع بقيمة 16 مليار دولار.

الرئيس الحريري قال ان اولويتنا للمرحلة القادمة هي التركيز على القطاعات الانتاجية واذا كنا سدولة سندعم بعض القطاعات فعلينا ان نركز على القطاعات التي سنعمل عليها مع القطاع الخاص وفي السياق نفسه ينرج عمل فريق ماكينزي.

الحريري سئل عن واقع الكهرباء في لبنان فقال ان فكرة استئجار البواخر لتوفير الطاقة ليست هي الهدف بحد ذاته وواجبنا كدولة لبنانية ان نؤمن التغذية 24 ساعة على 24 في حين ان الدولة غير قادرة على تعديل التعرفة التي لم تتغير منذ فترة طويلة .

رئيس الندولة الاقتصادية اللبنانية رفيق زنتوت من جهته فقال ان اقتصادنا امام مرحلة واعدة في ظل المؤتمرات الدولية الداعمة المتعلقة بلبنان ومتفائلون بنتائج مؤتمر سيدر.

في ختام اللقاء الحواري اقام الرئيس الحريري مأدبة عشاء على شرف الحضور بمشاركة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.