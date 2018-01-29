الرئاسة المصرية: نأمل بالتنافس لكن غياب المرشحين ليس من مسؤوليتنا

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن إدارة الرئيس تأمل في وجود تنافس حقيقي ومتعدد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها ليست مسؤولة عن غياب المرشحين.

وذكر المتحدث باسم الحملة محمد أبوشقة في تصريحات تلفزيونية، إنهم كانوا يرغبون في وجود عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية لتعزيز الديمقراطية التي تسعى الإدارة المصرية لترسيخها وتكريسها، لكن غياب المرشحين ليس مسؤوليتها.

وأضاف أن الدستور احتاط لوجود مرشح وحيد في السباق الرئاسي، ووضع مادة تعالج هذا الوضع من الناحية القانونية، كما عالجت مواد قانون الانتخابات هذا الوضع، مضيفاً أن الدستور نص كذلك على ضرورة أن تبدأ الانتخابات قبل 4 أشهر من انتهاء الفترة الرئاسية، وبالتالي ما يتردد عن تأجيل الانتخابات ليس في محله.

وذكر المتحدث باسم حملة الرئيس السيسي أن الساحة مفتوحة أمام الجميع لخوض السباق الرئاسي، ويمكن لأي مرشح يرغب في دخول الانتخابات الحصول على نماذج تأييد 20 من نواب البرلمان.

وكان حزبا “الغد” و”السلام” قد أعلنا عزمهما تقديم مرشحين منهما للانتخابات الرئاسية.

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أن الانتخابات ستُجرى داخل مصر أيام 26 و27 و28 من آذار المقبل.

المصدر: العربية.نت