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الرئاسة التركية: تعهد أميركي بوقف تسليح الوحدات الكردية
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الرئاسة التركية: تعهد أميركي بوقف تسليح الوحدات الكردية
الرئاسة التركية: تعهد أميركي بوقف تسليح الوحدات الكردية
فى:
27 يناير 2018, 10:15
فى:
أخر الأخبار
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