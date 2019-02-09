الرؤساء الثلاثة يشاركون في قداس مار مارون.. مطر: الحكومة ستطلق لبنان نحو القمة

دعا رئيس اساقفة بيروت المطران بولس مطر الى تجنب ضياع هذه الفرصة السانحة أمامَ الوطنِ، ونهبُّ جميعًا لخدمته مركزين على صون مستقبله.

كلام مطر جاء خلال قداس عيد مار مارون الذي ترأسه في كنيسة مار مارون الجميزة بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري و الرؤساء امين الجميل وميشال سليمان، حسين الحسيني، فؤاد السنيورة، تمام سلام، وعدد من الوزراء والسفراء والنواب وشخصيات سياسية وعسكرية.

مطر لفت الى ان تشكيل الحكومة أدخل إلى قلوب المواطنين أملا متجددا بانطلاقة لبنان على طريق استعادة ذاته وتثبيت دوره في إطار المنطقة بأسرها.

وبعد القداس توجه مطر وعون الى صالون الكنيسة حيث تقبلا التهاني بعيد مار مارون.