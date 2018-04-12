الذكرى 43 للحرب الاهلية.. مصير 17000 مخطوف لا يزال مجهولا والتقصير فاضح

اسكندر زخريا شاب من أصل 17000 مخطوف، فقدوا في الحرب الاهلية اللبنانية، لا يزال الغموض يلف مصيرهم.

في منزله ما زال الجرح ينزف، ووالدته يوم اختطف ابنها واقتيد قسرا الى مكان سري لم يعد منه ابدا، تتأمل صورته كل يوم وتتنتظر بارقة أمل لمعرفة مصير ابنها المخطوف منذ 33 سنة.

وفي ظل التقصير الفاضح حيال هذه القضية، ولعدم تكرار تجربة الحرب الاهلية وضمان عدم عودة المتاريس إلى الشارع، تلاقى مقاتلون سابقون، اختبروا حمل السلاح، على خلفية ولادة جمعية “محاربون من اجل السلام” لتوجيه نداء من مقاتلي أمس إلى شباب اليوم لعدم تكرار أخطاء الماضي.

في الذكرى 43 لاندلاع اللبنانية يستخلص اللبنانيون العبر ريثما يتعلمون من أخطاء الماضي.