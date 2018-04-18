الذكرى 13 لرحيل باسل فليحان.. ..يبقى الشهيد ورفيق الشهيد

في الذكرى الثالثة عشرة على غيابه، يبقى الوزير الشهيد باسل فليحان متربعاً في أذهان كل الذين احبوه وتعرفوا اليه عن كثب، لكن تبقى الصداقة المميزة والأبدية، هي تلك التي جمعته بالرئيس الشهيد رفيق الحريري والتي تكللت بالشهادة، مع فارق بسيط في الأيام إذ ظل الشهيد فليحان يعاني من الجراح والحروق لمدة 64 يوماً، إلى أن أسلم الجسد بتاريخ اليوم من ذاك العام في مستشفى بيرسي العسكري في باريس.

دخل الشهيد باسل فليحان، وهو الباب الأكثر تشعباً وصاحب الصلة اليومية بالقرارات السياسية والاقتصادية وهي الاهم بالنسبة اليه. منذ يومه الاول في الوزارة، أخذ على عاتقه إنجاح المشروع الاقتصادي للرئيس الشهيد، لرفع مستوى الحياة في وطنه والعبور بالمواطن نحو آمال جديدة.

كان الشهيد دائم الانتقاد للأخطاء ومصححاً لمعظمها، وذلك من باب العمل على الإرتقاء بالعمل السياسي وتحفيز الاقتصاد وتشجيع دور الشباب ودعم القطاع الخاص، كل هذا عبر منهجية علمية في التعاطي مع الآخرين بدءاً من التشريع والمناقشة، وصولاً إلى المساءلة والمراقبة والمحاسبة.

في ذكراه، يستذكر أصدقاء باسل وزملاؤه بالكثير من الميزات التي كان يتمتع بها. الكل تحدث عن رجل يرقد اليوم بسلام إلى جانب الرئيس الشهيد رفيق الحريري ويؤكدون بأن الحق لن يموت مهما تبدلت الظروف أو اشتد ظلم القاتل. أما باسل الأب والزوج والرجل السياسي والاقتصادي، فيجمع الأصحاب على أنه كان نموذج الشاب المتطلع الى قيام دولة حديثة ديموقراطية دفعاً بلبنان الى مصاف الدول المتقدمة.

المصدر: جريدة المستقبل