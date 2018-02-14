الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد: الحريري يحافظ على وهج المناسبة

تتجه الأنظار اليوم الى حفل إحياء الذكرى الثالثة عشرة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، والتي تقام أولاً، قبل الظهر في مسجد محمد الامين، يلقي خلالها الرئيس فؤاد السنيورة كلمة، أما الثانية في البيال، حيث تترقب الأقطاب السياسية “كلمة شاملة” للرئيس سعد الحريري، يضع فيها النقاط على الحروف، مركزاً على البعد الوطني الذي تحمله هذه الذكرى.

ورغم اقتراب موعد الانتخابات النيابية، في السادس من أيار، إلا أنّ الحريري لن يتطرق إلى مواضيع تفصيلية كترشيحات تيار “المستقبل” إلى الانتخابات المقبلة، وبالتالي لن يعلن أسماء مرشحيه في الذكرى، بعكس ما ذكرت بعض الصحف، بل سيضع الخطوط العريضة للمعركة الانتخابية.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ”الجريدة” الكويتية على أنّ “ما سرب في الإعلام عن نية الحريري إطلاق حملة تياره الانتخابية في هذه المناسبة عار من الصحة”، فيما لم تستبعد أن يحدد في كلمته “الأطر العريضة” لحراكه الانتخابي في الاستحقاق دون الغوص في التفاصيل.

وسينطلق خطاب الرئيس الحريري، من العبر المتعلقة بمناسبة الاستشهاد والمناسبة الوطنية الجامعة، فضلاً عن التطورات المتعلقة بصيانة التسوية الرئاسية، وربط النزاع مع “حزب الله” والمحكمة الدولية، والتطورات الإقليمية والتهديدات الإسرائيلية، مجدداً التمسك بنهج وخط الرئيس الشهيد، لجهة الوحدة والعيش المشترك وعروبة لبنان والحفاظ على اتفاق الطائف وانتماء لبنان العربي والالتزام بسياسة “النأي بالنفس” تجاه النزاعات العربية.

وستكون فلسطين والقدس، أيضاً، في صلب برنامج إحياء الذكرى، عبر فقرة شعرية يقدمها أحد كوادر “المستقبل”، بالإضافة إلى معزوفة من الأغاني الوطنية، ووصلتين فنيتين يقدّمهما الفنان رامي عياش مع أوركسترا.

وسيستهل عياش حضوره الفني بأغنية “وطني الشعب اللي ما بموت” يتبعها أغنية “لا ما خلصت الحكاية” التي ستقدّم بتوزيع جديد تمهيداً لاعتلاء الحريري المسرح وإلقاء خطابه.

وعشيّة 14 شباط، شدّدت كتلة “المستقبل” على “التمسّك بنهج وخط وتوجهات شهيدنا الكبير وبقيّة شهداء انتفاضة الاستقلال الرائدة في المنطقة، مع استمرار التأكيد والإصرار على دعم المحكمة الخاصة بلبنان من أجل كشف الحقيقة وإحقاق العدالة وتكريس مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب”.

وأعلنت الكتلة، يوم أمس، “دعمها الحريري ووقوفها إلى جانبه في المحافظة على إرث الشهيد رفيق الحريري وفي دفاعه عن حرية لبنان واستقلاله وسيادته وعروبته ونهوضه الاقتصادي والاجتماعي، وفي تصدّيه للاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية”.

وكان الحريري استقبل، أمس الثلاثاء، النائب وليد جنبلاط الذي قال بعد اللقاء: “اليوم هو عشيّة النهار المشؤوم الذي اغتيل فيه الشهيد الكبير رفيق الحريري، ولاحقاً كانت دوامة الدم التي ذهب ضحيتها خيرة الساسة والصحافيين والنواب ورجال الفكر”.

وأضاف جنبلاط: “مع هذا كله، الشعار الذي رفعه الشيخ سعد، وهو الاستقرار، تغلَّب على الشعارات الأخرى التي هي الفوضى وعدم الاستقرار، وسرنا معه”.