الذكاء الاصطناعي يلقي القبض على مشتبه به في قضية احتيال

في جديد انجازت التكنولوجية الصينية، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به في قضية احتيال، أثناء حضوره لحفل موسيقي، بفضل استخدام كاميرات الفيديو الذكية المخصصة للتعرف على الوجوه.

وعبر المشتبه به عن صدمته عند اقتراب رجال الشرطة منه لإلقاء القبض عليه، لأنه كان مقتنعا بأنه آمن، إذ حاول الاختفاء في حشد كبير من الناس.

يذكر أن السلطات الصينية صارت على مدى أعوام تطبق أنظمة للتعرف على الوجوه بالفيديو. وتخطط بحلول عام 2020 لنصب 600 مليون كاميرا ذكية في البلاد كلها. وعلاوة على ذلك فإن الشرطة الصينية بدأت تختبر نظارة ذكية بوسعها مسح وجوه المارة ومقارنتها بقائمة المطلوبين.