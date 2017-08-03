الدول المقاطعة لقطر: التصدي لخطاب الكراهية ورفض تسييس الحج

شدد وزراء اعلام السعودية والبحرين والامارات ومصر، على أهمية التصدي لخطاب الكراهية الذي ترعاه قطر، واكدوا الرفض القاطع للدعاوى الموجهة لتسييس الحج.

وأشاروا في بيان في ختام اجتماعهم بمدينة جدة السعودية إلى أهمية التصدي لتلك الحملات الإعلامية الداعية للكراهية، مشيرين إلى ضرورة استمرار التنسيق الإعلامي المشترك لمواجهة التطرف بشتى أنواعه من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.

كما أكد وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب رفضهم القاطع للدعاوى الموجهة لتسييس الحج والزج بهذه الشعيرة الدينية لخدمة أهداف سياسية مغرضة.

واشاد المجتمعون بالدور العظيم الذي لعبته السعودية على مدى التاريخ في خدمة الحجاج ورعايتهم وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين.

تزامنا، وافقت قطر على منح بعض الوافدين إليها إقامة دائمة، خصوصا اولئك الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها البلاد.

وجاء في بيان للحكومة القطرية انه يحق لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري أن يحصلوا على الإقامة الدائمة بموجب أحكام القانون، كما يمنح حامل الإقامة مزايا في التعليم والرعاية الصحية، وتعطى الأولوية في التعيين بعد القطريين لأصحاب الإقامة الدائمة، في بالوظائف العامة العسكرية والمدنية.