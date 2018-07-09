الدولي المصري وردة يقترب من الدوري التركي

قرر اللاعب الدولي المصري عمرو وردة الرحيل بصفة نهائية عن فريقه باوك اليوناني في الموسم الجديد .
وشهدت الساعات الماضية محاولات من النادي اليوناني لإقناع وردة بالبقاء واستكمال عقده خاصة مع تمسك مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بعودته بعد نجاحه في تجربة الإعارة مع نادي أتروميتوس اليوناني .
وتلقى عمرو وردة عدة عروض للرحيل عن ناديه على رأسها فريق طرابزون سبور التركي الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب .
وطلب وردة من إدارة ناديه السماح له بالرحيل في الموسم الجديد وبدء المفاوضات مع النادي التركي .
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