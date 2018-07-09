الدولي المصري وردة يقترب من الدوري التركي

قرر اللاعب الدولي المصري ​عمرو وردة​ الرحيل بصفة نهائية عن فريقه باوك اليوناني في الموسم الجديد .

وشهدت الساعات الماضية محاولات من النادي اليوناني لإقناع وردة بالبقاء واستكمال عقده خاصة مع تمسك مدربه الروماني رازفان لوشيسكو بعودته بعد نجاحه في تجربة الإعارة مع نادي ​أتروميتوس اليوناني​ .

وتلقى عمرو وردة عدة عروض للرحيل عن ناديه على رأسها ​فريق طرابزون سبور التركي​ الذي أبدى رغبته في ضم اللاعب .

وطلب وردة من إدارة ناديه السماح له بالرحيل في الموسم الجديد وبدء المفاوضات مع النادي التركي .