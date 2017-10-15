الدوري اللبناني: فوز العهد على السلام زغرتا

ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة لبنان لكرة القدم، حقّق نادي ​العهد​ فوزا ثميناً جداً على حساب نادي ​السلام زغرتا​ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم على ملعب المرداشية في مدينة زغرتا.

وتمكن العهد من إفتتاح التسجيل في الدقيقة 45 عن طريق المهاجم إدريسا كوياتي.

وفي الشوط الثاني، وفي الدقيقة 9، سجّل اللاعب حسين منذر الهدف الثاني للعهد عن طريق ركلة حرّة رائعة بعدما إرتطمت الكرة في العارضة لتعود وتتجاوز خط المرمى.

وقبل نهاية المباراة ببضعة دقائق، سجل حسن شعيتو ” موني ” الهدف الثالث.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للعهد في الموسم بعد ثلاث تعادلات متتالية.