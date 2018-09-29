الدوري اللبناني: سقوط الصفاء، فوز مهم للأنصار وخسارة الساحل أمام الإخاء

ضمن منافسات الأسبوع الثاني من ​بطولة لبنان لكرة القدم​، تمكّن ​الإخاء أهلي عاليه​ من تحقيق ثلاث نقاط ثمينة، جاءت على حساب ​شباب الساحل​ بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب بحمدون.

وسجل الهدف الوحيد للإخاء في اللقاء اللاعب ​خالد تكه جي​ في الدقيقة 48.

وفي لقاء آخر جرى على ملعب صيدا البلدي، تعرض الصفاء للهزيمة الثانية على التوالي، وجاءت هذه المرة على يد ​شباب الغازي​ة بنتيجة 3-1.

وعلى ملعب صور البلدي، إستطاع ​الأنصار​ أن يعود إلى بيروت بالنقاط الثلاث بعد الفوز على التضامن صور بنتيجة 2-0.

وسجل هدفي الأخضر كلّ من حسام اللواتي وعباس عطوي أونيكا.