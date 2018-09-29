الدوري اللبناني: سقوط الصفاء، فوز مهم للأنصار وخسارة الساحل أمام الإخاء

ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة لبنان لكرة القدم، تمكّن الإخاء أهلي عاليه من تحقيق ثلاث نقاط ثمينة، جاءت على حساب شباب الساحل بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب بحمدون.
وسجل الهدف الوحيد للإخاء في اللقاء اللاعب خالد تكه جي في الدقيقة 48.
وفي لقاء آخر جرى على ملعب صيدا البلدي، تعرض الصفاء للهزيمة الثانية على التوالي، وجاءت هذه المرة على يد شباب الغازية بنتيجة 3-1.
وعلى ملعب صور البلدي، إستطاع الأنصار أن يعود إلى بيروت بالنقاط الثلاث بعد الفوز على التضامن صور بنتيجة 2-0.
وسجل هدفي الأخضر كلّ من حسام اللواتي وعباس عطوي أونيكا.
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