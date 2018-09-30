الدوري اللبناني : تعادل ايجابي بين العهد والراسينغ

استضاف ​ ملعب فؤاد شهاب ​ لقاء نادي ​ العهد ​ والراسينع ضمن الجولة الثانية من بطولة ​ الدوري اللبناني لكرة القدم ​ ، حيث انتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل الايجابي 2-2 .

وبهذا التعادل رفع العهد رصيده من النقاط الى اربعة ، في حين حقق الراسينع اول نقطة في البطولة .

وبالعودة الى اجواء الشوط الاول نجح ​الراسينغ​ في استلام زمام الامور ، حيث نجح خضر سلامة في منح التقدم لفريقه في الدقيقة 27 ، واضاف اونيكا ايمانويل الهدف الثاني للراسينغ قبل انتهاء الشوط الاول في الدقيقة 40 ، لينتهي الشوط الاول 2-0 .

الشوط الثاني كان مختلفاً ، حيث عمد متصدر البطولة في الاسبوع الاول على الضغط بشكل كبير على مرمى الراسينغ ، لينجح هداف البطولة توشيف في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 69 من ركلة جزاء ، ونجح حسين دقيق في تعديل النتيجة في الدقيقة 82 من تسديدة على الطائر داخل منقطة الجزاء عجز الحارس عن صدها ، وواصل العهد ضغطه من اجل خطف هدف الفوز وسط تراجع كبير من لاعبي الراسينغ ، واضاف حكم اللقاء سبع دقائق وقت بدل ضائع بعد انتهاء الوقت الاصلي ، الا ان الفريقين فشلوا في تسجيل هدف الفوز لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2 .