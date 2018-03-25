الدورة 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب تحتفي بالمرأة

تحتفي الدورة الرابعة والثلاثين من معرض تونس الدولي للكتاب، والتي تنطلق شهر نيسان، بالمرأة التونسية.

وقال مدير المعرض الكاتب والأكاديمي شكري المبخوت إنّ “المحور الأساسي لهذه الدورة وتحديدا لبرنامجها الثقافي هو المرأة التونسية تحت عنوان نساء بلادي.. نساء ونصف”، منوها بالمرأة التونسية التي “تواصل نضالها للمساواة التامة، وأيضا التاريخ يتحرك بفضلها”.

واختيرت الجزائر ضيف شرف المعرض هذا العام فيما أوضح المبخوت “هذا أمر بديهي لأن العلاقة مع الجزائر هي علاقة وجود ثقافي ممتد عبر التاريخ، وبالتالي هذه الدعوة لا تحتاج لأي تبرير”.

ومن المرتقب مشاركة 775 نشرا من 32 دولة عربية وأجنبية من بينهم 126 نشرا تونسيا.