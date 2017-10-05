الدورة الدولية الثانية بالتنس للسيدات :مباريات الدور ربع النهائي تنطلق الجمعة

تدخل ​الدورة الدولية الثانية بالتنس بالسيدات​ لعام 2017 ، التي ينظمها النادي اللبناني للسيارات والسياحة على ملاعبه في الكسليك برعاية بنك بيبلوس وكومرشال انشورنس وابي اللمع بتروليوم وتعنايل واوريجنال مارينز وسبور اكسبير، الدور ربع النهائي الجمعة.واختتم الخميس دور ال16 في ظل طقس خريفي مشمس وفي نتائجه فوز السويدية اللبنانية الأصل جاكلين كاباج عواد(االمصنفة رقم 1 في الدورة) على التشيكية بربورا ميكلوفا(6-4)(7-6) في لقاء عاصف والروسية فاسيليسا أبوناسنكو(المصنفة رقم 7) على السويدية مولي هلغسون(7-5)(6-4) والمجرية نعومي توتكا(المصنفة رقم 8) على السويدية ماريا بتروفيتش(6-2)(7-5) والروسية فكتوريا كان(المصنفة رقم 5) على البولونية ادريانا سوسنويسكا(6-1)(6-0) والصربية بويانا مارينكوفيتش على الأميركية ألكسندرا ريلاي(6-2)(6-1) .

وفي برنامج الجمعة ستقام أربع مباريات ضمن الدور ربع النهائي لفئة فردي السيدات ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر تليها مباراتا الدور نصف النهائي لفئة زوجي السيدات.