الدفاع المدني: مهمات انقاذ وإسعاف واخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات انقاذ وإسعاف واخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت كل التالي :

– إخماد حرائق :

* اعشاب لبنان) : بيت الدين – حصروت – راس الجبل(عاليه) – بيصور – الفنار – ميروبا – معاد.

(الجنوب) : الخيام – القصيبة – جبشيت – أنصارية – مرجعيون – قانا – تول.

(الشمال) : مجدليا – الهري.

(البقاع) : ضهر الأحمر – بر الياس.

* منازل : غرف للعمال في غزير – برج البراجنة – جب فرح – سعدنايل.

* سيارات : خلدة – برج حمود – الشبانية.

* مؤسسات: داخل مطعم في المعاملتين.

* نفايات : بشلي – أنطلياس.

وأعشاب في كل من : أدما – حبالين.

– حوادث سير : صور ونقل جريح الى المستشفى – فيطرون ونقل جريح الى المستشفى – البوشرية ونقل جريحة الى المستشفى .

– نقل وإسعاف : (3) حالات طارئة – نقل جثة عاملة أجنبية من مزرعة يشوع الى المستشفى.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.