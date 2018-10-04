الدفاع المدني: مهمات انقاذ وإسعاف واخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات انقاذ وإسعاف واخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت كل التالي :
– إخماد حرائق :
* اعشاب لبنان) : بيت الدين – حصروت – راس الجبل(عاليه) – بيصور – الفنار – ميروبا – معاد.
(الجنوب) : الخيام – القصيبة – جبشيت – أنصارية – مرجعيون – قانا – تول.
(الشمال) : مجدليا – الهري.
(البقاع) : ضهر الأحمر – بر الياس.
* منازل : غرف للعمال في غزير – برج البراجنة – جب فرح – سعدنايل.
* سيارات : خلدة – برج حمود – الشبانية.
* مؤسسات: داخل مطعم في المعاملتين.
* نفايات : بشلي – أنطلياس.
وأعشاب في كل من : أدما – حبالين.
– حوادث سير : صور ونقل جريح الى المستشفى – فيطرون ونقل جريح الى المستشفى – البوشرية ونقل جريحة الى المستشفى .
– نقل وإسعاف : (3) حالات طارئة – نقل جثة عاملة أجنبية من مزرعة يشوع الى المستشفى.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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