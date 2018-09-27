الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي :

– إخماد حرائق :

* أحراج :

(الجنوب) : خربة سلم – دير الزهراني.

* أعشاب :

(جبل لبنان) : رشميا – العزونية – الجية – الدبية – بعلشميه – مار روكز /الدكوانة – حراجل – ترشيش – عوكر – العقيبة – مزرعة السياد – بشلي.

(الجنوب) : شبعا – القليعة – الأولي.

(الشمال) : زغرتا – شكا – الهري – البداوي – القليعات.

(البقاع) : النبي ايلا – قاع الريم – كفركوك – كامد اللوز – أبلح.

* منازل : ياطر – صور.

* سيارات : طرابلس – جويا.

* مؤسسات: داخل محل في منطقة المدينة الرياضية.

* كهرباء : داخل غرفة كهرباء في عنجر وأخرى في صيدا.

* نفايات : برج البراجنة – القرعون.

– حوادث سير : الجناح ونقل جريح الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (5) حالات طارئة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.