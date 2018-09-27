الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي :
– إخماد حرائق :
* أحراج :
(الجنوب) : خربة سلم – دير الزهراني.
* أعشاب :
(جبل لبنان) : رشميا – العزونية – الجية – الدبية – بعلشميه – مار روكز /الدكوانة – حراجل – ترشيش – عوكر – العقيبة – مزرعة السياد – بشلي.
(الجنوب) : شبعا – القليعة – الأولي.
(الشمال) : زغرتا – شكا – الهري – البداوي – القليعات.
(البقاع) : النبي ايلا – قاع الريم – كفركوك – كامد اللوز – أبلح.
* منازل : ياطر – صور.
* سيارات : طرابلس – جويا.
* مؤسسات: داخل محل في منطقة المدينة الرياضية.
* كهرباء : داخل غرفة كهرباء في عنجر وأخرى في صيدا.
* نفايات : برج البراجنة – القرعون.
– حوادث سير : الجناح ونقل جريح الى المستشفى.
– نقل وإسعاف : (5) حالات طارئة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
Powered By Future Television s.a.l