الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

-إخماد حرائق :

أحراج:(جبل لبنان):مشمش.

(الجنوب): باريش.

أعشاب:(جبل لبنان): داريا – الوردانية – السعديات – الحدت – صوفر – عين سعادة – بتغرين – كفردبيان -المعاملتين/غزير – العقيبة – بشلي.

(الجنوب): أرزون – رميش – الزرارية – قانا – كفررمان – حيتولي – القليلة – الصرفند – النبطية.

(الشمال): كوبا.

(البقاع):المرج – قب الياس – كسارة – ضهور زحلة – قاع الريم.

منازل: دورس – محيط المدينة الرياضية – برج حمود – شوكين – شرفة منزل في حارة حريك.

مؤسسات: داخل مستودع في بيت مري – داخل كاراج لطلاء السيارات في سد البوشرية.

نفايات: وأعشاب في الفنار.

وإطارات في عشقوت.

– نقل وإسعاف: (7) حالات طارئة – نقل جثة مواطن قضى جراء صعقة كهربائية من الزلقا الى المستشفى- نقل جثة من بشري الى المستشفى.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.