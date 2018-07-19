الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

*أعشاب :

(جبل لبنان) : السعديات – الناعمة – بتغرين – كفرشيما – بسابا – أدما- الحدث – الشبانية- الصفرا – العقيبة – نيحا – الدبية – بيت الدين – كيفون – عين كسور – سوق الغرب.

(+) اشجار في : كفردبيان – المعيصرة.

(+) اطارات غير صالحة في المدفون.

(الشمال) : تل عباس – العبودية – السويسة – البداوي.

(+) اشجار في : مجدليا – مزرعة التفاح.

(الجنوب) : كوثرية السياد – بنت جبيل – الدوير – عنقون – القرية – الفوار – تفاحتا – الصرفند – قعقعية الجسر – عين إبل – وادي الحجير – الطيبة.

(+) اشجار في : حاريص – صريفا- ميس الجبل.

(البقاع) : زحلة (*2) – ضهور زحلة – رعيت – ترشيش – المعلقة – حوش الزراعنة – حارة الراسية – حوش الامراء – غزة – بر الياس – حوش قيصر/قب الياس – يحمر – حوش

الحريمة – رياق – جديتا (*2) – دير زنون.

(+) اشجار في : قب الياس.

* منازل : الحفة/عكار العتيقة – الكفور – النويري.

* سيارات : ضهور العبادية.

* كهرباء : داخل غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية في مار الياس / بيروت.

* نفايات : بريح.

(+) أعشاب واشجار في النخلة.

* مختلف : اطارات في الدورة – حصيد في : كفريا – جب جنين.

– حوادث سير : السفري (بعلبك) وإنقاذ جريح من داخل سيارته – زحلة وإنقاذ جريح من داخل سيارته – الأوزاعي ونقل مصاب إلى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (4) حالات طارئة.

– أغاثة وإنقاذ : فتح باب منزل في جعيتا.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.