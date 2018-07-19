الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
*أعشاب :
(جبل لبنان) : السعديات – الناعمة – بتغرين – كفرشيما – بسابا – أدما- الحدث – الشبانية- الصفرا – العقيبة – نيحا – الدبية – بيت الدين – كيفون – عين كسور – سوق الغرب.
(+) اشجار في : كفردبيان – المعيصرة.
(+) اطارات غير صالحة في المدفون.
(الشمال) : تل عباس – العبودية – السويسة – البداوي.
(+) اشجار في : مجدليا – مزرعة التفاح.
(الجنوب) : كوثرية السياد – بنت جبيل – الدوير – عنقون – القرية – الفوار – تفاحتا – الصرفند – قعقعية الجسر – عين إبل – وادي الحجير – الطيبة.
(+) اشجار في : حاريص – صريفا- ميس الجبل.
(البقاع) : زحلة (*2) – ضهور زحلة – رعيت – ترشيش – المعلقة – حوش الزراعنة – حارة الراسية – حوش الامراء – غزة – بر الياس – حوش قيصر/قب الياس – يحمر – حوش
الحريمة – رياق – جديتا (*2) – دير زنون.
(+) اشجار في : قب الياس.
* منازل : الحفة/عكار العتيقة – الكفور – النويري.
* سيارات : ضهور العبادية.
* كهرباء : داخل غرفة للتغذية بالطاقة الكهربائية في مار الياس / بيروت.
* نفايات : بريح.
(+) أعشاب واشجار في النخلة.
* مختلف : اطارات في الدورة – حصيد في : كفريا – جب جنين.
– حوادث سير : السفري (بعلبك) وإنقاذ جريح من داخل سيارته – زحلة وإنقاذ جريح من داخل سيارته – الأوزاعي ونقل مصاب إلى المستشفى.
– نقل وإسعاف : (4) حالات طارئة.
– أغاثة وإنقاذ : فتح باب منزل في جعيتا.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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