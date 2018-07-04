الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
أعشاب: (جبل لبنان): رويسات صوفر – مرج علي – برجا – عانوت – الصفير – الحدث – الناعمة – منصورية بحمدون – ضبية.
(الشمال): مراح الحاج – المحمرة.
(الجنوب): زبدين – النبطية – الحنية – كفرصير.
(البقاع): حوش الحريمة – عين عطا – رياق – تعلبايا – ضهور زحلة – جب جنين.
منازل: الزلقا – الهرمل – الحلانية – باب الرمل.
مؤسسات: داخل مطعم في كورنيش المزرعة.
نفايات: ميناء الحصن.
وأعشاب في كل من: الفرزل، المرادية.
مختلف: حقل قمح في بدنايل – حصيد في غزة.
– حوادث سير: تمنين ونقل جريحين الى المستشفى.
– نقل وإسعاف: (5) حالات طارئة.
– إغاثة وإنقاذ: إنقاذ مواطنين من داخل مصعد في سد البوشرية.
– حماية مدنية: تأمين السلامة العامة خلال حفل تخريج في جامعة الروح القدس / الكسليك.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.
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