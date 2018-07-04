الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

أعشاب: (جبل لبنان): رويسات صوفر – مرج علي – برجا – عانوت – الصفير – الحدث – الناعمة – منصورية بحمدون – ضبية.

(الشمال): مراح الحاج – المحمرة.

(الجنوب): زبدين – النبطية – الحنية – كفرصير.

(البقاع): حوش الحريمة – عين عطا – رياق – تعلبايا – ضهور زحلة – جب جنين.

منازل: الزلقا – الهرمل – الحلانية – باب الرمل.

مؤسسات: داخل مطعم في كورنيش المزرعة.

نفايات: ميناء الحصن.

وأعشاب في كل من: الفرزل، المرادية.

مختلف: حقل قمح في بدنايل – حصيد في غزة.

– حوادث سير: تمنين ونقل جريحين الى المستشفى.

– نقل وإسعاف: (5) حالات طارئة.

– إغاثة وإنقاذ: إنقاذ مواطنين من داخل مصعد في سد البوشرية.

– حماية مدنية: تأمين السلامة العامة خلال حفل تخريج في جامعة الروح القدس / الكسليك.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.