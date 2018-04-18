الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
* أحراج : عين سعادة – التليل.
* أعشاب :- النبطية – الكورة – طنبوريت – الفنار – الحدث.
* منازل : الأوزاعي – برقايل.
* سيارات : داخل شاحنة في القلمون – دورس.
* مؤسسات : داخل محل في عاليه وأخر في سد البوشرية.
* نفايات : قرنة شهوان.
– حوادث سير : زحلة ونقل جريحة الى المستشفى.
– نقل وإسعاف : (12) حالة طارئة – نقل جثة رجل من حارة صخر الى المستشفى .
– إغاثة وإنقاذ : إنقاذ هرة محتجزة على شجرة في مجدل عنجر.
– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة إثر سقوط أحجار من جسر الكولا.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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