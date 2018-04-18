الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أحراج : عين سعادة – التليل.

* أعشاب :- النبطية – الكورة – طنبوريت – الفنار – الحدث.

* منازل : الأوزاعي – برقايل.

* سيارات : داخل شاحنة في القلمون – دورس.

* مؤسسات : داخل محل في عاليه وأخر في سد البوشرية.

* نفايات : قرنة شهوان.

– حوادث سير : زحلة ونقل جريحة الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (12) حالة طارئة – نقل جثة رجل من حارة صخر الى المستشفى .

– إغاثة وإنقاذ : إنقاذ هرة محتجزة على شجرة في مجدل عنجر.

– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة إثر سقوط أحجار من جسر الكولا.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.