الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني
في وزارة الداخلية والبلديات في 17-4-2018 البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـــــــــ24 الماضية،من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
جل البحر – ينطا.
+ أعشاب في الجديدة.
– حوادث سير : رأس بيروت ونقل جريح الى المستشفى – نهر الموت ونقل جريح الى المستشفى – الكولا ونقل جريح الى
المستشفى – الصفرا ونقل جريحة المستشفى.
– نقل وإسعاف : (11) حالة طارئة.
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