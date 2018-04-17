الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

­­ صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني

في وزارة الداخلية والبلديات في 17-4-2018 البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات الـــــــــ24 الماضية،من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

أعشاب : بيقون – زحلة – راس العين – عماطور – حارة جندل – فالوغا – قب الياس – الكفير – الحوش –

جل البحر – ينطا.

منازل : بيصور.

سيارات : فان على طريق (أرزون – صريفا).

مؤسسات : داخل مستودع في زحلة.

نفايات : البازورية – الرملية.

+ أعشاب في الجديدة.

– حوادث سير : رأس بيروت ونقل جريح الى المستشفى – نهر الموت ونقل جريح الى المستشفى – الكولا ونقل جريح الى

المستشفى – الصفرا ونقل جريحة المستشفى.

– نقل وإسعاف : (11) حالة طارئة.