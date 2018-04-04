الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

” تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أحراج : غوسطا.

* أعشاب : القليلة – تول – جل البحر – البردوني.

* منازل : عكار.

* سيارات : الرميلة – كفرجوز.

* مختلف : بورة لقطع السيارات المستعملة في عين وزين – علب من الكرتون في قب الياس.

– حوادث سير : صور ونقل جريحين الى المستشفى – الكفاءات ونقل جريح الى المستشفى – العقيدية ونقل جريحين الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (9) حالات طارئة – نقل جثة من مجدليا الى المستشفى.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.