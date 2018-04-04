الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
” تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال 24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
* أحراج : غوسطا.
* أعشاب : القليلة – تول – جل البحر – البردوني.
* منازل : عكار.
* سيارات : الرميلة – كفرجوز.
* مختلف : بورة لقطع السيارات المستعملة في عين وزين – علب من الكرتون في قب الياس.
– حوادث سير : صور ونقل جريحين الى المستشفى – الكفاءات ونقل جريح الى المستشفى – العقيدية ونقل جريحين الى المستشفى.
– نقل وإسعاف : (9) حالات طارئة – نقل جثة من مجدليا الى المستشفى.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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