الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أحراج : معاد.

* أعشاب : الصرفند – مجدلبعنا – شخنيا (جبيل) – طرزيا- زغرتا – قرنة الحمرا – المتين – شبعا.

(+) أشجار مثمرة في البرغلية.

* منازل : زبدين – الليلكي.

* سيارات : يونين – الفياضية.

* مؤسسات : محل في رأس المروج.

* كهرباء : محول في حي السلّم.

* نفايات : صور.

(+) أعشاب في المكلّس.

* مختلف : داخل مخيم للنازحين السوريين في سعدنايل.

– حوادث سير : صور وتقديم الإسعافات اللازمة لمصابة – زكريت ونقل 3 جرحى إلى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (6) حالات طارئة – نقل جثة الشاب الإيراني الذي فقد قرب الروشة إلى المستشفى- نقل جثة مواطن من عرمون إلى المستشفى.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.