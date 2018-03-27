الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
* أحراج : معاد.
* أعشاب : الصرفند – مجدلبعنا – شخنيا (جبيل) – طرزيا- زغرتا – قرنة الحمرا – المتين – شبعا.
(+) أشجار مثمرة في البرغلية.
* منازل : زبدين – الليلكي.
* سيارات : يونين – الفياضية.
* مؤسسات : محل في رأس المروج.
* كهرباء : محول في حي السلّم.
* نفايات : صور.
(+) أعشاب في المكلّس.
* مختلف : داخل مخيم للنازحين السوريين في سعدنايل.
– حوادث سير : صور وتقديم الإسعافات اللازمة لمصابة – زكريت ونقل 3 جرحى إلى المستشفى.
– نقل وإسعاف : (6) حالات طارئة – نقل جثة الشاب الإيراني الذي فقد قرب الروشة إلى المستشفى- نقل جثة مواطن من عرمون إلى المستشفى.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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