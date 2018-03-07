الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق :
* أحراج : اجدبرا – جورة البلوط.
* أعشاب : نبع الصفا – عين كسور – الشياح – دوما – خلدة – صيدا – الحازمية – عين عطا.
* منازل : الفرزل – العدلية.
* سيارات : كفررمان – وادي الزينة.
* مؤسسات: داخل إستراحة عند المصنع.
* كهرباء : داخل غرفة كهرباء في البوار – مولّد وخزان مازوت في حاصبيا.
* نفايات : الكولا – ضبية.
– حوادث سير : المتحف ونقل جريح الى المستشفى – الكولا ونقل جريح الى المستشفى – الروضة ونقل جريح الى المستشفى.
– نقل وإسعاف : (16) حالة طارئة – نقل جثة مواطنة من ديك المحدي الى المستشفى.
– إغاثة وإنقاذ : فتح باب منزل في مزرعة يشوع .
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
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