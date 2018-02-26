الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكنت العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، خلال الساعات ال72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أعشاب : اللوبية – أغميد – الأشرفية.

+ أشجار مثمرة في الدامور.

– منازل : فيع – حي السلم – أنطلياس – بدنايل – القماطية – أبلح – داخل غرفة في علي النهري – الشياح – الشويفات – طاريا – منجز – ريمات – الهرمل.

* سيارات : زبدين – أوتوستراد المتن السريع – أنصارية – بخعون – الليلكي – الدامور.

* مؤسسات: داخل معمل لفرز النفايات وجرافة في الزرارية – داخل معمل جلد في برج البراجنة – داخل فندق في ساحل علما.

* كهرباء : عمود في قب الياس.

* نفايات : رأس الدكوانة.

+ أعشاب في كفرفاقود.

* مختلف : مشغلات أجهزة تدفئة في المنصورية.

– حوادث سير : مجدل عنجر ونقل جريحين الى المستشفى – صور ونقل جريحين الى المستشفى – عشقوت ونقل جريح الى المستشفى – المكلس ونقل جريح الى المستشفى – قريطم ونقل جريح الى المستشفى – القليلة ونقل جريح الى المستشفى – بدنايل ونقل جريحة الى المستشفى – شانيه وسحب جريح من داخل شاحنته – التحويطة وسحب مصاب من داخل سيارته – بسكنتا وسحب مصاب من داخل سيارته.

– نقل وإسعاف : (21) حالة طارئة.

– إغاثة وإنقاذ : إنقاذ مصاب بصعقة كهربائية في عاليه – سحب مصاب سقط في واد في عمشيت – إنقاذ شابين من واد في غدراس.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.