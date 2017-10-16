الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تواصل العناصر التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتاريخ 16/10/2017، وبمساندة طوافات تابعة للقوات الجوية العمل على إخماد الحريق الذي شبَّ داخل مستودع للأخشاب وحرج مجاور له في الفيدار.

كما تمكنت، خلال الساعات ال 72 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق :

* أحراج :

(جبل لبنان) : البيرة(الشوف) – سرجبال – جسر القاضي – عرمون – بياقوت – بصاليم – النمورة.

(الشمال) : برغون – شان – برقايل.

* أعشاب :

(جبل لبنان) : بوزريده – عين تراز – عين كسور – دوحة عرمون – الطيونة – برجا – الجية – السعديات – جسر الباشا – المتين – قرنة شهوان – مزرعة يشوع – زوق مصبح –

سهيلة – بزحل – مستيتا.

+ أشجار مثمرة في برجا.

(الشمال) : البترون – كفرعبيدا – سبعل – منجز – حلبا – ببنين.

(الجنوب) : سينيق – المجادل – صور(2) – كفرصير – حاصبيا(2) – جل البحر.

+ أشجار مثمرة في كوكبا.

+ كرتون في شرحبيل.

(البقاع) : عنجر – تل ذنوب.

(بيروت) : الروشة.

* منازل : طرابلس – صيدا.

* سيارات : عمشيت – دراجة نارية في برج البراجنة – راس أسطا – روم.

* مؤسسات : داخل معمل لمواد الطلاء في مشيخا – داخل منشرة في برج حمود – داخل مطعم في فيطرون – داخل مستودع في بعلبك – داخل محل على طريق المدينة الرياضية.

* كهرباء : مولد في إيعات.

* نفايات : عرمون – عمشيت – القبيات – دوحة عرمون – بئر حسن – البترون – جسر الباشا.

+ أعشاب في كل من : (معروب – باريش)، (الحلوسية – الحميري).

– حوادث سير : جل البحر وسحب خمسة جرحى ونقلهم الى المستشفى – سليم سلام ونقل جريحين الى المستشفى – (غادير – حاريصا) ونقل جريحين الى المستشفى – معركة ونقل جريح الى المستشفى – بقرزلا ونقل مصاب الى المستشفى – الجية ونقل مصاب الى المستشفى – أوتوستراد الأسد ونقل مصاب الى المستشفى – تول ونقل مصاب الى المستشفى.

– نقل وإسعاف : (12) حالة طارئة.

– إغاثة وإنقاذ : إنقاذ طفلة إحتجزت على شرفة منزلها في مجدل عنجر – إنقاذ إمرأة جراء سقوطها عن مرتفع صخري في شوان ونقلها الى المستشفى – سحب زورق مخصص للصيد في السعديات الى الميناء – إنقاذ عامل تعطل به المصعد المخصص لتنظيف الزجاج في بيروت.

– حماية مدنية : تأمين السلامة العامة خلال : سباق للسيارات في كفرسلوان وزوق مصبح، سباق للسباحة على شاطىء صيدا.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.